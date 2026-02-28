Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha TMAX Seharga Setengah Miliar Ternyata Laris Manis

Sabtu, 28 Februari 2026 – 15:30 WIB
Yamaha TMAX Seharga Setengah Miliar Ternyata Laris Manis - JPNN.COM
Yamaha TMAX laris manis. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pasar yang tak begitu bergairah. Langkah YIMM menghadirkan Yamaha TMAX seharga Rp 455 juta - Rp 475 juta (OTR Indonesia) sempat memantik tanda tanya.

Skutik setengah miliar? Namun, respons pasar justru berbicara berbeda.

Sejak diperkenalkan awal 2026, Yamaha TMAX langsung mencuri perhatian. Lebih dari 50 unit terjual hanya dari pengiriman perdana.

Baca Juga:

Seluruh unit pada batch pertama, bahkan ludes dipesan sebelum benar-benar mengaspal di jalan.

Sebagian konsumen sudah menerima motornya, sisanya menyusul akhir Februari hingga awal Maret.

“First batch sold out. Untuk batch berikutnya masih kami lihat perkembangan permintaan,” ungkap Manager Public Relations, Community & YRA PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana, di Jakarta, Jumat (27/2).

Baca Juga:

Fakta bahwa motor seharga hampir setengah miliar rupiah bisa habis dalam waktu singkat menunjukkan ada ceruk pasar yang matang dan siap.

Yamaha TMAX memang bukan skutik biasa. Ia menyasar segmen premium dengan karakter pembeli berbeda.

Di tengah pasar yang tak begitu bergairah. Langkah Yamaha menghadirkan TMAX seharga hampir setengah miliar sempat memantik tanda tanya. Ternyata hasilnya beda

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yamaha  Yamaha TMax  skutik premium Yamaha  harga yamaha tmax  spesifikasi yamaha tmax 
BERITA YAMAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp