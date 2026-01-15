Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha XMAX Connected 2026 Tampil Makin Segar, Harga Termurah Rp 68 Juta

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:15 WIB
Yamaha Xmax Connected 2026 tersedia dalam 2 pilihan warna baru. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) membuka tahun 2026 dengan langkah segar lewat pilihan warna dan stripping baru XMAX Connected.

Skuter matik premium Yamaha itu diklaim hadir untuk menghidupkan rasa percaya diri penggunanya.

Yamaha XMAX Connected tersedia dalam dua warna baru, Metallic Blue dan Ceramic Grey.

Keduanya melengkapi opsi warna yang telah ada sebelumnya, yakni Metallic Black dan Elixir Dark Silver.

Yamaha menyebut warna bukan sekadar kosmetik, melainkan identitas yang mampu mencerminkan karakter pengendara.

“Yamaha senantiasa berinovasi, bukan hanya dari sisi teknologi, desain, dan performa, tetapi juga melalui kehadiran warna-warna baru yang kerap menjadi trend setter,” ujar Manager Public Relation, YRA & Community PT YIMM, Rifki Maulana, di Jakarta, Kamis (15/1).

Menurut Rifki, pilihan warna bari menonjolkan kesan berani, sporty, sekaligus premium—citra yang selama ini melekat pada XMAX Connected.

Secara visual, skutik 250 cc itu kini tampil dengan stripping garis berpadu logo XMAX di kedua sisi boomerang, serta cast wheel berwarna hitam yang menegaskan kesan gagah.

