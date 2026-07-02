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JPNN.com - Daerah

Yanni Sambut Baik Terobosan Bupati Biak Bangun Pariwisata

Kamis, 02 Juli 2026 – 21:29 WIB
Yanni Sambut Baik Terobosan Bupati Biak Bangun Pariwisata - JPNN.COM
Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Festival Biak Munara Wampasi 2026 menjadi panggung yang mempertemukan dua gagasan besar tentang pembangunan Papua.

Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan yang sama, ia kembali mengangkat pentingnya pembentukan Provinsi Papua Utara sebagai bagian dari penataan pembangunan Papua.

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Yanni menyampaikan apresiasi tersebut usai menghadiri pembukaan Festival Biak Munara Wampasi 2026 yang berlangsung di Biak, Rabu (1/7).

Kegiatan itu dihadiri perwakilan Kementerian Pariwisata, unsur TNI-Polri, kepala daerah, pelaku UMKM, serta ribuan masyarakat.

Menurut Yanni, penyelenggaraan festival itu menunjukkan keberanian Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengoptimalkan potensi lokal menjadi kekuatan ekonomi.

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Biak memiliki kekayaan alam, budaya, sejarah, serta posisi strategis yang layak dikembangkan menjadi destinasi unggulan di kawasan timur Indonesia.

"Terobosan seperti ini patut diapresiasi. Pariwisata menggerakkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Kabupaten Biak beruntung memiliki bupati yang mampu membaca potensi daerah dan berani menerjemahkannya menjadi agenda pembangunan," ujar Yanni.

Festival Biak Munara Wampasi 2026 menjadi panggung yang mempertemukan dua gagasan besar tentang pembangunan Papua

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TAGS   kabupaten biak  Papua  Yanni  Festival Biak Munara Wampasi 2026  pariwisata  biak numfor 

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