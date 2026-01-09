Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji!

Jumat, 09 Januari 2026 – 14:03 WIB
Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Kuota Haji! - JPNN.COM
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tersangka kasus kuota haji. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) atau Gus Yaqut ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penetapan tersangka itu.

"Benar," katanya kepada para jurnalis, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga:

Walaupun demikian, Fitroh belum memberitahukan lebih lanjut mengenai tersangka kasus kuota haji, apakah hanya Yaqut seorang atau ada pihak-pihak lain.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka kasus kuota haji.

"Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji, dan menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menghitung kerugian negara.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tersangka kasus kuota haji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yaqut Cholil Qoumas  kasus kuota haji  KPK  korupsi kuota haji 
BERITA YAQUT CHOLIL QOUMAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp