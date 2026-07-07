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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Yasonna Laoly Usul Panja Pinjol Dibentuk, Fokus pada Perbaikan Tata Kelola

Selasa, 07 Juli 2026 – 14:32 WIB
Yasonna Laoly Usul Panja Pinjol Dibentuk, Fokus pada Perbaikan Tata Kelola - JPNN.COM
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Yasonna H. Laoly, mengusulkan DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pinjaman Online (Pinjol). Foto: Fathan/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Yasonna H. Laoly, mengusulkan DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pinjaman Online (Pinjol).

Sebab, dia menilai praktik pinjaman online yang meresahkan masyarakat dan diduga melanggar hukum cukup masif.

Menurut Yasonna, persoalan pinjaman online telah berkembang menjadi persoalan nasional.

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“Ini tidak bisa lagi dipandang semata sebagai aktivitas bisnis jasa keuangan,” ujar Prof. Yasonna. 

Dia menegaskan negara harus hadir karena yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas sektor keuangan, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan martabat warga negara.

"DPR tidak boleh menutup mata. Usut menyeluruh tata kelola industri ini, mengevaluasi regulasi yang ada, serta memastikan negara benar-benar hadir melindungi masyarakat," tegas Prof. Yasonna.

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Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM DPP PDI Perjuangan itu menilai praktik penagihan yang dilakukan sebagian vendor debt collector telah melampaui batas kewajaran. 

Teror melalui telepon, intimidasi, ancaman, penyebaran data pribadi, hingga mempermalukan korban dengan menghubungi keluarga, teman, atasan, bahkan rekan kerja, tidak dapat dibenarkan dalam negara hukum.

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Yasonna H. Laoly, mengusulkan DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pinjaman Online (Pinjol).

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TAGS   DPR  Yasonna  pinjol  pinjaman online 
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