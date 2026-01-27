Yasutaka Nishioka Ditunjuk Sebagai Presiden Direktur PT Uni-Charm Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Uni-Charm Indonesia Tbk (Perseroan) menyampaikan perubahan susunan direksi perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang diselenggarakan pada Senin, 26 Januari 2026.

Dalam RUPS LB tersebut, para pemegang saham telah membahas dan menyetujui pengunduran diri tiga anggota direksi perseroan serta sekaligus menyetujui pengangkatan tiga anggota baru, yang mengakibatkan perubahan susunan direksi perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh proses terkait perubahan susunan Direksi ini telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yasutaka Nishioka, sebagai Presiden Direktur yang baru terpilih memercayai bahwa perubahan struktur direksi ini merupakan langkah strategis bagi Perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memastikan operasional berjalan selaras dengan prioritas bisnis di masa depan.

Dia meyakini perubahan ini akan memperkuat fondasi Perseroan dalam mengeksekusi rencana kerja yang lebih kompetitif.

"Perseroan tengah mengakselerasi momentum pemulihan untuk memacu kinerja operasional yang lebih tangguh menghadapi rencana jangka menengah sampai dengan tahun 2030. Melalui ekspansi bisnis berkelanjutan dan penguatan struktur internal, kami berkomitmen penuh menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan dalam jangka panjang," kata Nishioka.

"Kami juga akan terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab utama kami kepada publik dan seluruh pemegang saham melalui keterbukaan informasi yang proaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya. (rhs/jpnn)