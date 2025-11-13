Yatti Surachman Ungkap Alasan Akhirnya Jatuh Hati pada Seblak

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Yatti Surachman mengaku berubah pandangan terhadap seblak setelah mencicipi menu di Kedai Seblak Prasmanan dan Ayam Penyet Sambel Ijo Gacorr di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Yatti mengatakan dirinya selama ini bukan penikmat seblak. Bahkan, dia kerap menolak setiap kali ditawari makanan yang identik dengan cita rasa pedas tersebut.

"Biasanya saya selalu menolak kalau ditawari seblak, tetapi setelah mencoba di sini, ternyata rasanya berbeda dan saya jadi suka," ujar Yatti, dalam keterangannya, Sabtu (4/7).

Menurut dia, seblak yang disajikan memiliki cita rasa yang khas sehingga berbeda dari menu sejenis yang pernah dikenalnya.

Tak hanya seblak, Yatti juga memuji ayam penyet sambal hijau yang menjadi salah satu menu andalan di kedai tersebut.

Dia menilai rasa makanan yang disajikan pas di lidah dan memiliki karakter tersendiri.

"Saya sudah mencicipinya. Rasanya enak, pas di lidah, dan memang punya ciri khas tersendiri," katanya.

Pemilik Kedai Seblak Prasmanan dan Ayam Penyet Sambel Ijo Gacorr, Maria Magdalena Buyil, mengaku bersyukur mendapat apresiasi langsung dari Yatti Surachman.