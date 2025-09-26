Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Yaya Fara Bawa Pesan Mendalam Lewat Lagu Temukan Kembali

Jumat, 26 September 2025 – 13:13 WIB
Yaya Fara Bawa Pesan Mendalam Lewat Lagu Temukan Kembali - JPNN.COM
Penyanyi Yaya Fara. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Yaya Fara akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Temukan Kembali, pada Jumat (26/9).

Lagu pop nan indah tersebut merupakan single ketiga dari dirinya yang kini eksis sebagai solois.

Adapun Yaya Fara merupakan mantan personel Dewi Dewi dan eks vokalis The Winner.

Baca Juga:

Perempuan berdarah Minang yang bernama asli Pratami Marja J itu sudah lama menanti momen untuk bisa memperdengarkan karya orisinal kepada para pendengar.

Walau dikenal sebagai vokalis band yang kerap menyanyikan lagu pop/rock, Yaya Fara dalam proyek solonya hadir dengan nuansa yang berbeda.

Lagu-lagunya bernuansa lebih pop, ballad, bahkan ada yang diberi sentuhan folk.

Baca Juga:

Yaya Fara mengatakan Temukan Kembali bukan hanya sebuah lagu, lebih dari itu, cerita tentang perjalanan batin menuju kedewasaan dan penerimaan diri. Proses menemukan kembali bahagia dan ketenangan dengan keberanian untuk melangkah.

Menurutnya, ada kalanya dalam hidup mengalami fase-fase terendah. Fase merasa seperti kehilangan diri sendiri, kepercayaan diri, kadang merasa tidak ada yang mengerti, kesepian, fase banyak kekecewaan pada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Penyanyi Yaya Fara akhirnya merilis lagu terbaru yang berjudul Temukan Kembali, pada Jumat (26/9).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yaya Fara  Penyanyi Yaya Fara  Lagu Yaya Fara  Yaya Fara Temukan Kembali 
BERITA YAYA FARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp