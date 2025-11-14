Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Yaya Sunarya Beberkan Kondisi Fisik Pemain Persib Bandung, Ada yang Menurun

Jumat, 14 November 2025 – 04:21 WIB
Persib Bandung menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com - Setelah menikmati libur singkat selama empat hari, skuad Persib Bandung kembali menjalani sesi latihan rutin.

Asisten pelatih Persib Yaya Sunarya memastikan kondisi fisik para pemain tetap dalam keadaan baik meski sempat rehat sejenak.

Kembali Berlatih Setelah Libur Singkat

Tim kembali berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (11/11/2025), seusai menghadapi Selangor FC pada laga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) lalu.

Menurut Yaya, masa istirahat tersebut diberikan agar pemain bisa memulihkan kebugaran setelah menjalani jadwal pertandingan yang padat.

"Secara umum kondisinya cukup baik. Setelah menjalani pertandingan dengan jadwal ketat, wajar ada beberapa pemain yang sedikit menurun kebugarannya," ucap Yaya.

Semangat Pemain Tetap Terjaga

Meski begitu, Yaya menegaskan situasi tim tetap terkendali.

Beberapa pemain yang sempat mengalami penurunan fisik disebut sudah kembali pulih dan mulai beradaptasi dengan ritme latihan.

Yaya mengakui, antusiasme yang ditunjukkan para pemain menjadi sinyal positif menjelang padatnya agenda Persib dalam beberapa pekan ke depan.

