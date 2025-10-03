Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power Kucurkan Sumbangan untuk Pesantren Pesmadai

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:30 WIB
Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power Kucurkan Sumbangan untuk Pesantren Pesmadai - JPNN.COM
Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan kepada Pesantren Mahasiswa Dai (Pesmadai) Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, menerima bantuan. Foto: dok PLN Indonesia Power

jpnn.com - Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan operasional senilai Rp 10 juta kepada Pesantren Mahasiswa Dai (Pesmadai) Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, pada Rabu (1/10).

Pesmadai merupakan lembaga pendidikan yang fokus mencetak dai muda dengan basis mahasiswa.

Ketua Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power DR. Ir. H. Tarwaji, MT. mengungkapkan dengan jumlah santri yang terus bertambah, kebutuhan operasional pesantren kian meningkat. 

Baca Juga:

Bantuan ini menjadi angin segar bagi pengurus dalam mengelola berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan, dan dakwah.

"Pesmadai adalah kawah candradimuka generasi dai masa depan. Bantuan operasional ini adalah investasi untuk peradaban Islam dan Indonesia," ujar Tarwaji dikutip, Jumat (3/10).

Santri Pesmadai menyambut bantuan ini dengan penuh syukur. Mereka menyadari bahwa perjuangan menuntut ilmu membutuhkan dukungan banyak pihak. Selain kebutuhan harian, pesantren juga memerlukan fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar dan dakwah.

Baca Juga:

Direktur Pesmadai Ahmad Muzakky, S.Pd. mengungkapkan bagi yayasan, sinergi ini adalah wujud nyata komitmen untuk memperkuat basis pendidikan Islam

Pesmadai bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pengkaderan pemimpin umat yang akan membawa Islam rahmatan lil ‘alamin di tengah masyarakat.

Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan kepada Pesantren Mahasiswa Dai (Pesmadai) Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, menerima bantuan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN Indonesia Power  PLN  bantuan  Pesantren  Islam  pendidikan Islam 
BERITA PLN INDONESIA POWER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp