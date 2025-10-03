Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power Kucurkan Sumbangan untuk Pesantren Pesmadai

jpnn.com - Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan operasional senilai Rp 10 juta kepada Pesantren Mahasiswa Dai (Pesmadai) Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, pada Rabu (1/10).

Pesmadai merupakan lembaga pendidikan yang fokus mencetak dai muda dengan basis mahasiswa.

Ketua Yayasan An Nur PT PLN Indonesia Power DR. Ir. H. Tarwaji, MT. mengungkapkan dengan jumlah santri yang terus bertambah, kebutuhan operasional pesantren kian meningkat.

Bantuan ini menjadi angin segar bagi pengurus dalam mengelola berbagai kegiatan pendidikan, pembinaan, dan dakwah.

"Pesmadai adalah kawah candradimuka generasi dai masa depan. Bantuan operasional ini adalah investasi untuk peradaban Islam dan Indonesia," ujar Tarwaji dikutip, Jumat (3/10).

Santri Pesmadai menyambut bantuan ini dengan penuh syukur. Mereka menyadari bahwa perjuangan menuntut ilmu membutuhkan dukungan banyak pihak. Selain kebutuhan harian, pesantren juga memerlukan fasilitas penunjang untuk kegiatan belajar dan dakwah.

Direktur Pesmadai Ahmad Muzakky, S.Pd. mengungkapkan bagi yayasan, sinergi ini adalah wujud nyata komitmen untuk memperkuat basis pendidikan Islam.

Pesmadai bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga pusat pengkaderan pemimpin umat yang akan membawa Islam rahmatan lil ‘alamin di tengah masyarakat.