JPNN.com - Nasional - Sosial

Yayasan Barata Bhakti Beri Motivasi dan Bantuan ke Anggota Polri yang Terdampak Demo

Jumat, 05 September 2025 – 19:51 WIB
Pengurus Yayasan Barata Bhakti (YBB) mendatangi anggota Polri yang sedang dirawat akibat luka-luka saat bertugas mengamankan demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota besar. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Yayasan Barata Bhakti (YBB) mendatangi belasan anggota Polri yang sedang dirawat akibat luka-luka saat bertugas mengamankan demonstrasi di Jakarta dan sejumlah kota besar.

Korban menjalani perawatan di RS Polri Kramatjati, Jakarta, dan RS Brimob Polri.

Ketua Pengurus YBB, Irjen Pol (P) Winarto, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut.

"Kami prihatin ada belasan anggota Polri mengalami luka-luka saat bertugas mengamankan demo. Ada yang luka parah dan kini dirawat di RS Polri dan RS Brimob," kata Winarto saat menyerahkan bantuan di RS Polri Kramatjati, Jumat (5/9).

Kunjungan pengurus YBB ini disambut langsung oleh Karumkit Polri, Brigjen Pol Primaheru, beserta staf. Ketua Pembina YBB, Jenderal Pol (P) Chairuddin Ismail menyatakan bahwa kehadiran ini adalah wujud kepedulian para purnawirawan.

"YBB datang memberikan bantuan dan memberi motivasi agar Polri tetap semangat dalam menjalankan tugas kepolisian," ujar Chairuddin Ismail.

Menanggapi hal ini, Karumkit Polri Brigjen Pol Primaheru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.

Primaheru menyatakan pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik tidak hanya kepada anggota Polri tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi korban luka-luka dalam demonstrasi anarkis tersebut. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

