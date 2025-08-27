Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Yayasan BUMN Gelar Grand Final Pitching Pikiran Terbaik Negeri 2025, Ribuan Peserta Hadir

Rabu, 27 Agustus 2025 – 17:38 WIB
Yayasan BUMN Gelar Grand Final Pitching Pikiran Terbaik Negeri 2025, Ribuan Peserta Hadir - JPNN.COM
Yayasan BUMN menggelar Grand Final Pitching Pikiran Terbaik Negeri (PTN) 2025 di Ballroom Unika Atma Jaya, Jakarta. Foto dok Yayasan BUMN

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan BUMN menggelar Grand Final Pitching Pikiran Terbaik Negeri (PTN) 2025 di Ballroom Unika Atma Jaya, Jakarta, sebagai puncak perjalanan program yang menghadirkan inovasi sosial bagi Indonesia.

Acara ini dihadiri lebih dari 1.500 peserta online maupun offline yang antusias mengikuti rangkaian acara.

Turut hadir Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Hattari, beserta perwakilan Kementerian BUMN, jajaran pimpinan Microsoft Indonesia, perwakilan Yayasan Bakti Barito, Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan BUMN, serta mitra strategis lainnya.

“Menpora mendukung dan terlibat aktif bagaimana kami ingin anak-anak muda ini bisa melalui proses berpikir social investment. Semangat anak muda di sinilah yang akan kami banggakan,” ujar Dito Ariotedjo.

Dari lebih 2.000 pendaftar, tersaring 20 wirausaha sosial, 3 ideation, dan 3 inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai penerima grants yang akan tampil di Grand Final Pitching PTN 2025.

“Kami percaya transformasi yang semakin baik lahir dari tiga hal: inovasi, kolaborasi, dan impact,” ujar Syafuan, Ketua Yayasan BUMN.

Tahun ini, PTN menaruh fokus pada isu kesehatan ibu & anak, kesehatan mental, ketahanan pangan, ekonomi hijau dan biru, pengelolaan limbah, pemberdayaan perempuan & pemuda, serta inklusi digital.

Melalui kolaborasi dengan ElevAIte (Microsoft), lahir kategori khusus inovasi berbasis AI untuk mendorong transformasi digital yang inklusif.

Dari lebih 2.000 pendaftar, tersaring 20 wirausaha sosial, 3 ideation, dan 3 inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) sebagai penerima grants.

