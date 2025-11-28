Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora
Peringati Hari Bakti Kesehatan Nasional Ke-61 Tahun 2025

Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes Gelar Bakti Sosial

Jumat, 28 November 2025 – 08:46 WIB
Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes Gelar Bakti Sosial
Ketua Pelaksana Hari Bakti Kesehatan Nasional Ke-61 sekaligus Wakil Ketua Umum Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia, Petrus Dananjoyo, SH menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati hari Bakti Kesehatan Nasional atau Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Pre-Function The Hall Senayan City Lt. 8 pada Rabu (26/11/2025). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes menggelar Bakti Sosial Bidang kesehatan.

Bakti sosial tersebut di antaranya Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks, Cek Kesehatan Umum/Mini MCU & Quantum, Terapi Akupuntur, Terapi BSM, Pemeriksaan & Pemberian Kacamata Gratis, Pemeriksaan Gigi, Senam Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Talk Show Kesehatan Deteksi & Cegah Kanker Payudara Sejak Dini diberikan oleh Health Motivator Dr Jusuf Kristianto, MM, MHA,MPH,Phd.

Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes Gelar Bakti Sosial

Bakti sosial dalam rangka memperingati hari Bakti Kesehatan Nasional atau yang biasa di sebut Hari Kesehatan Nasional ke-61 dilaksanakan di Pre-Function The Hall Senayan City Lt. 8 pada Rabu (26/11/2025).

Sebanyak 1.000 orang mengikuti kegoatan bakti sosial. Hal ini tak lepas dari  dukungan dari Mitra-Mitra Yayasan seperti all: Yayasan Global CEO Indonesia, Gapopin, Superindo, Rinnai, Miyako, Puskesmas Tanah Abang, Kimia farma Westerindo, Sinshe Santoso, Sinshe Hilman, Heviitro, Perkumpulam YAP, Redbull.

Ketua Pelaksana Hari Bakti Kesehatan Nasional Ke-61 sekaligus Wakil Ketua Umum Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia, Petrus Dananjoyo, SH berharap melalui event masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan pengetahuan tentang kesehatan, akses layanan medis gratis.

“Kami berharap dapat membantu mendeteksi dan memberikan solusi untuk masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat kurang mampu yang mengikuti kegiatan ini,” ujar Dananjoyo

Yayasan Charitas Pundi Kasih Indonesia dan Kemenkes menggelar Bakti Sosial Bidang kesehatan di antaranya deteksi dini kanker payudara.

