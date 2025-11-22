Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Yayasan EBU Latih Ratusan Kepala Sekolah & Wakasek Kurikulum soal Kepemimpinan

Sabtu, 22 November 2025 – 01:55 WIB
Yayasan EBU Latih Ratusan Kepala Sekolah & Wakasek Kurikulum soal Kepemimpinan - JPNN.COM
Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan dan Manajemen Berorientasi Pembelajaran Mendalam,” yang dihadiri oleh 233 Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan digelar di Hotel Syahid Jaya Lippo Cikarang, pada Selasa (18/11). Foto: dokumentasi Yayasan EBU

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Edukasi Bangsa Unggul (EBU) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Kepemimpinan dan Manajemen Berorientasi Pembelajaran Mendalam.”

Acara itu dihadiri oleh 233 Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan digelar di Hotel Syahid Jaya Lippo Cikarang, pada Selasa (18/11).

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan Bimtek itu merupakan langkah krusial dalam melahirkan ekosistem sekolah yang kuat di Jawa Barat.

“Ini menjadi forum strategis untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang kuat di sekolah. Harapannya, sekolah-sekolah di Jawa Barat dapat menjadi pusat perubahan pendidikan nasional,” ujar Purwanto.

Menurut dia, kepala sekolah memikul tanggung jawab besar untuk memimpin perubahan. Dia harus menjadi lilin, pencerah, dan penerang.

“Kepala sekolah mengemban tanggung jawab untuk menjadi pemimpin pembelajar yang membangun entitas satuan pendidikan yang mencerminkan lingkungan pendidikan yang sehat dan menyenangkan,” kata dia.

Purwanto menyoroti perlunya pemahaman tentang Pembelajaran Mendalam dan bagaimana kepala sekolah harus mampu melakukan afirmasi dan harmonisasi kebijakan Gubernur dengan kondisi lokal sekolah.

“Kadang-kadang yang menjadi barrier (hambatan) bagi seorang kepala sekolah itu, kan, malas belajar, sehingga diadakan forum pembelajaran seperti ini,” tuturnya.

