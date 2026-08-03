Yayasan Kreasi Anak Remaja Indonesia Gelar Lomba Karya Tulis Nasional 'MBG di Sekolahku'

jpnn.com - Yayasan Kreasi Anak Remaja Indonesia meluncurkan Lomba Karya Tulis Nasional bertajuk "MBG di Sekolahku" dengan tagline "Menuju Generasi Sehat, Cerdas, dan Berkarakter".

Lomba itu mengajak siswa Sekolah Dasar kelas 4-6 dan Sekolah Menengah Pertama kelas 7-9 di seluruh Indonesia untuk menuangkan pengalaman, observasi, dan harapan mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang berjalan di sekolah masing-masing.

Ketua Umum Yayasan Kreasi Anak Remaja Indonesia Risbar Berlian Bachri mengatakan lomba tersebut digagas di tengah keprihatinan terhadap merosotnya minat baca-tulis generasi saat ini.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 mencatat skor literasi siswa Indonesia hanya di angka 371, jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD yang mencapai 487.

Anak-anak dan remaja kini juga lebih banyak menghabiskan waktu pada hiburan digital ketimbang membaca dan menulis, yang turut menggerus kebiasaan literasi tulis tangan di kalangan pelajar, termasuk siswa SMP.

Ketergantungan pada gawai dan kecerdasan buatan turut disorot sebagai faktor yang berkontribusi pada penurunan keterampilan motorik anak Indonesia.

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Tema Program Makan Bergizi Gratis dipilih karena kualitas gizi berkaitan erat dengan kesiapan anak untuk belajar, berkonsentrasi, dan mengembangkan kemampuan literasi, termasuk menulis.

"Melalui Lomba Karya Tulis Nasional MBG di Sekolahku, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran, kreativitas, serta kepedulian siswa terhadap pentingnya MBG untuk masa depan bangsa yang lebih sehat dan berkarakter," ujar Risbar.