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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Yayasan Wira Yodan Cendikia Siap Hadirkan Pendidikan Berkualitas lewat EST School

Minggu, 12 Juli 2026 – 15:25 WIB
Yayasan Wira Yodan Cendikia Siap Hadirkan Pendidikan Berkualitas lewat EST School - JPNN.COM
Yayasan Wira Yodan Cendekia resmi memperkenalkan visi misi pendidikan EST School Indramayu lewat acara Gala Dinner dan Open House di Swiss-Belinn hotel Indramayu, Jumat (10/7). Foto: source for jpnn

jpnn.com - Yayasan Wira Yodan Cendekia resmi memperkenalkan visi misi pendidikan  EST School Indramayu lewat acara Gala Dinner dan Open House di Swiss-Belinn hotel Indramayu, Jumat (10/7). 

Pembina Yayasan  Wira Yodan Cendekia, Yosia Yodan menyampaikan kehadiran EST School bukan sekadar menambah kuantitas sekolah yang ada.

Sebab, sekolah membawa misi besar untuk melakukan transformasi dan pemerataan kualitas pendidikan.

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"Seluruh dedikasi melalui Open House sekolah adalah wujud nyata komitmen kami,” ujar Yosia .

Dia berharap mampu menghadirkan pendidikan berkualitas tinggi di Indramayu, agar anak-anak di daerah ini memiliki daya saing yang kuat di tingkat nasional maupun global.

Ketua Dewan Pembina Anggawira menegaskan EST School berkomitmen untuk memadukan kurikulum yang adaptif dengan pembentukan karakter yang kokoh. 

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Dia menyebut melalui fasilitas penunjang yang lengkap dan tenaga pendidik yang kompeten, sekolah ini diharapkan dapat menjadi standarisasi baru bagi dunia pendidikan di Indramayu.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan agenda Open House yang dilaksanakan pada Sabtu, 11 Juli 2026, bertempat langsung di lokasi sekolah yang beralamat di Jl. Panyindangan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.

Yayasan Wira Yodan Cendekia resmi memperkenalkan visi misi pendidikan EST School Indramayu lewat acara Gala Dinner dan Open House

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TAGS   Anggawira  EST School  Indramayu  Yayasan Wira Yodan Cendikia 
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