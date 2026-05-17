YCCK dan IBI Bali Gelar Meditasi Ibu Hamil Terbanyak Tercatat MURI

jpnn.com, DENPASAR - Upaya menjaga kesehatan mental ibu hamil di Indonesia mencatat sejarah baru.

Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) resmi mencatat agenda “TATA HATI – Meditasi Khusus Ibu Hamil” sebagai aksi meditasi kesehatan mental ibu hamil dengan peserta terbanyak di Indonesia.

Program yang diinisiasi oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih (YCCK) bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali ini digelar secara hybrid dari Harris Hotel & Conventions Denpasar, Bali, Sabtu (16/5), dalam rangka memperingati HUT ke-75 IBI.

Baca Juga: Ketahui 7 Manfaat Terapi Meditasi untuk Kesehatan

Data panitia mencatat sebanyak 1.305 peserta terdaftar, dengan 111 peserta hadir secara langsung di lokasi. Skala jangkauan gerakan ini meluas melalui pemanfaatan teknologi digital, di mana 303 titik tautan Zoom dibuka secara simultan dan diikuti secara berkelompok di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui nonton bersama di jaringan SOUL Center serta berbagai fasilitas layanan kesehatan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk di 8 kabupaten dan 1 kota di Bali.

Konsep hybrid tersebut menjadikan Tata Hati sebagai salah satu gerakan meditasi kesehatan mental ibu hamil terbesar di Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental kini semakin meningkat, termasuk dalam masa kehamilan. Jika selama ini perhatian lebih banyak tertuju pada pemenuhan nutrisi dan kesehatan fisik ibu hamil, kondisi emosional dan mental seorang ibu kini mulai dipahami memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kehamilan hingga perkembangan bayi dalam kandungan.

Berangkat dari kepedulian tersebut, program “TATA HATI – Meditasi Khusus Ibu Hamil” menghadirkan sesi talkshow dan meditasi kesehatan mental ibu hamil yang dipandu oleh Bunda Arsaningsih.

“Mewakili Yayasan Cahaya Cinta Kasih, saya menyambut kehadiran jiwa-jiwa mulia yang hari ini tengah mengemban amanah suci kehidupan. Kehadiran ibu-ibu di sini, baik secara fisik maupun melalui Zoom, adalah bukti kesadaran akan pentingnya menjaga gerbang pertama peradaban,” ujar Ketua Yayasan Cahaya Cinta Kasih (YCCK) Adek Dharana.