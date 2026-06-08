Yeho Gathering 2026 Jadi Momentum Perayaan 20 Tahun Perjalanan Sekolah Yehonala

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Yeho dan Sekolah Yehonala menggelar Yeho Gathering 2026 bertema A Journey of 20 Years, A Legacy That Continues di Pacific Palace Hotel, Batam.

Ketua Yayasan Yeho Mitosima mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum peringatan 20 tahun perjalanan Sekolah Yehonala sekaligus bentuk apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perkembangan sekolah selama dua dekade terakhir.

Selama 20 tahun, Yehonala berkembang sebagai komunitas pendidikan yang tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kreativitas, serta pengembangan potensi peserta didik.

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Perjalanan tersebut, kata Mitosima, tidak terlepas dari dukungan orang tua, siswa, alumni, mitra, guru, dan seluruh staf yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Yeho Gathering 2026 menghadirkan berbagai penampilan, sesi apresiasi, serta refleksi perjalanan Yehonala sejak berdiri hingga saat ini.

Acara itu juga menjadi ajang penghormatan kepada lebih dari 150 guru dan staf yang selama ini menjadi bagian penting dalam membangun fondasi pendidikan di Sekolah Yehonala.

Salah satu momen utama dalam kegiatan tersebut ialah pemberian penghargaan kepada hampir 50 pendidik dan tenaga kependidikan yang dinilai menunjukkan dedikasi tinggi selama bertahun-tahun.

Mitosima menyebutkan sebagian di antaranya bahkan telah mengabdi sejak masa awal berdirinya sekolah hingga memasuki usia ke-20 tahun.