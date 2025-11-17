Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Yellowcard Lepas Album Baru Setelah Satu Dekade, Avril Lavigne Terlibat

Senin, 17 November 2025 – 07:17 WIB
Yellowcard, band alt-rock asal Florida. Foto: Dok. Better Noise Music

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band alternatif rock asal Florida, Yellowcard akhirnya meluncurkan album terbaru yang berjudul Better Days.

Album tersebut menjadi karya penuh pertama Yellowcard setelah hampir satu dekade.

Single utama sekaligus lagu pembuka, Better Days berhasil sebagai penanda kembalinya Yellowcard dengan gemilang.

Lagu tersebut sukses meraih posisi #1 di tangga lagu radio alternatif sekaligus jadi prestasi pertama setelah 22 tahun debut di radio. Perolehan juga jadi catatan rekor sebagai jeda terpanjang menuju posisi puncak di format tersebut.

Album Better Days diproduseri secara eksekutif oleh Travis Barker (Blink-182) yang juga menjadi pemain drum pada semua lagu yang ada dalam album.

Better Days merupakan refleksi jujur tentang rasa syukur, pengampunan serta menemukan kembali tujuan hidup yang bersinergi dengan semangat baru Yellowcard yang terdengar lebih hidup dari sebelumnya.

Formasi klasik, William Ryan Key, Sean Mackin, Ryan Mendez dan Josh Portman pun terdengar lebih solid dari sebelumnya.

Salah satu sorotan dalam album itu yakni You Broke Me Too yang menampilkan Avril Lavigne di dalamnya.

