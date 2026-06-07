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YellowRunners Menguningkan Jalan Sudirman, Golkar Gemakan Sehat Badan & Lingkungan

Minggu, 07 Juni 2026 – 10:43 WIB
YellowRunners Menguningkan Jalan Sudirman, Golkar Gemakan Sehat Badan & Lingkungan - JPNN.COM
Belasan ribu pelari menyemarakkan Yellow Run 2026 yang digelar pada Minggu (7/6) pagi. Foto jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Belasan ribu pelari menyemarakkan Yellow Run 2026 yang digelar pada Minggu (7/6) pagi.

Berlari dari titik start di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, para YellowRunners -sebutan peserta Yellow Run- langsung membuat Jalan Sudirman penuh dengan nuansa kuning.

Flag off untuk kategori 10 Km dimulai pukul 05.15 WIB. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengibarkan bendera start yang langsung diikuti bunyi terompet dan konfeti.

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Adapun untuk kategori 5 Km mulai start sekitar pukul 05.40 WIB.

Bahlil didampingi Ketua Pelaksana Yellow Run 2026 Mukhamad Misbakhun juga bergabung bersama YellowRunner.

Bahlil juga menyerahkan hadiah kepada pemenang kategori 10 Km pria. Untuk juara lari kategori Ten K itu memperolah hadiah Rp40 juta.

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Misbakhun sebagai inisiator Yellow Run 2026 menyatakan lomba lari itu merupakan upaya untuk mengajak masyarakat hidup sehat.

Politikus Golkar yang juga pencinta olahraga lari itu mengatakan saat ini masyarakat makin gandrung dengan gaya hidup sehat.

Dari titik start di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, para YellowRunners -sebutan peserta Yellow Run langsung membuat Jalan Sudirman penuh nuansa kuning

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TAGS   Yellow Run 2026  Yellow Run  Lari  Bahlil Lahadalia  Mukhamad Misbakhun  Golkar  Partai Golkar 
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