YIS Gelar Pelatihan Pembuatan Kue, Sandiaga Uno: Mak-Mak Kunci Lapangan Kerja

Rabu, 13 Agustus 2025 – 14:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pelatihan produksi brownies kukus dan klapertart digelar Yayasan Indonesia Setara (YIS) untuk memberdayakan ibu rumah tangga membuka usaha rumahan.

Kegiatan ini berlangsung dengan kombinasi teori, praktik, dan strategi pemasaran digital, Rabu (13/8/2025).

Kegiatan dimulai dengan tips memilih bahan yang tepat agar brownies kukus yang dihasilkan moist dan lezat.

Peserta juga diajak berdiskusi ringan mengenai gambaran produk akhir, ide harga jual, dan estimasi modal produksi sebelum praktik klapertart.

Selanjutnya, peserta secara berkelompok mempraktekkan pembuatan klapertart, mulai dari menyiapkan adonan hingga menghias dengan topping kismis, keju, kenari, dan almond, dengan bimbingan langsung dari trainer.

Selain praktik memasak, peserta mendapatkan pengenalan singkat tentang pemanfaatan platform digital dan tools AI untuk promosi produk.

Beberapa peserta bahkan langsung membuat poster, memotret hasil klapertart, dan membagikannya di media sosial.

Beberapa peserta juga menyatakan keinginan membuka pre-order (PO) untuk memulai usaha klapertart secara mandiri. Sepanjang pelatihan, mereka terlihat antusias, aktif, dan penuh semangat.