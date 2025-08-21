Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

YLKI Audiensi ke BULOG, Edukasi Konsumen Jadi Pilar Implementasi Inpres 6/2025

Kamis, 21 Agustus 2025 – 09:13 WIB
YLKI Audiensi ke BULOG, Edukasi Konsumen Jadi Pilar Implementasi Inpres 6/2025 - JPNN.COM
YLKI melakukan audiensi dengan jajaran Perum BULOG yang berlangsung di Kantor Pusat BULOG, Jakarta pada Rabu (20/8) siang. Foto: Dokumentasi BULOG

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan audiensi dengan jajaran Perum BULOG.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat BULOG, Jakarta pada Rabu (20/8) siang.

Pertemuan itu membahas peran BULOG dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memperkuat komunikasi publik kepada masyarakat.

Baca Juga:

Hal itu sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

YLKI Audiensi ke BULOG, Edukasi Konsumen Jadi Pilar Implementasi Inpres 6/2025

Direktur SDM dan Umum Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto. Foto: Dokumentasi BULOG

Direktur SDM dan Umum Perum BULOG Sudarsono Hardjosoekarto menegaskan BULOG pada prinsipnya bukan hanya operator logistik, tetapi garda depan negara dalam memastikan pangan pokok selalu tersedia bagi masyarakat.

Baca Juga:

"Dengan adanya Inpres 6/2025, mandat kami semakin kuat, yaitu menjaga stabilitas harga, ketersediaan beras yang cukup dan kualitas yang sesuai standar. Karena itu, edukasi publik menjadi penting agar masyarakat memahami peran BULOG sekaligus merasa terlindungi sebagai konsumen,” tegas Sudarsono dalam keterangannya, Kamis (21/8).

YLKI menilai audiensi ini penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu beras yang kerap muncul di ruang publik.

YLKI melakukan audiensi dengan jajaran Perum BULOG yang berlangsung di Kantor Pusat BULOG, Jakarta pada Rabu (20/8) siang. Ini yang dibahas

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bulog  YLKI  konsumen  Inpres 6/2025  gabah  beras  audiensi 
BERITA BULOG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp