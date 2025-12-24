YLKI dan Pertamina Patra Niaga Kawal Kenyamanan Masyarakat Berlibur Selama Nataru

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama PT Pertamina Patra Niaga melakukan kunjungan ke SPBU dan fasilitas layanan di Rest Area KM 57 untuk mengawal kenyamanan masyarakat dalam menikmati masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kunjungan ini diisi dengan rangkaian kegiatan uji tera alat ukur BBM, sapa pelanggan, pemberian bingkisan apresiasi kepada operator SPBU, serta pengecekan kesiapan fasilitas Serambi MyPertamina.

Ketua YLKI Niti Emiliana menanggapi positif layanan yang disiapkan Pertamina Patra Niaga selama periode libur akhir tahun.

Menurut Niti, langkah yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menjelang periode Nataru merupakan bentuk tanggung jawab korporasi dalam memastikan konsumen mendapatkan produk sesuai standar, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

"Melihat kebutuhan konsumen yang semakin beragam, Pertamina menghadirkan berbagai inovasi untuk mendukung kenyamanan, keamanan berkendara, serta kemudahan dalam mengakses produk dan layanan energi,” ujar Niti.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra saat menyapa pelanggan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menyampaikan dalam mendukung kelancaran Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga membentuk dan mengoperasikan Satuan Tugas (Satgas) Natal dan Tahun Baru hingga 11 Januari 2026.