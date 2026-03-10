Yonyou Network Dorong Teknologi AI di Dunia Bisnis lewat Customer Connect 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Yonyou Network Indonesia terus mendorong implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor bisnis.

General Manager PT Yonyou Network Indonesia Bruce Xu mengatakan dukungan itu diaplikasikan ajang Yonyou Indonesia Customer Connect 2026 yang digelar di Pullman Jakarta Central Park.

Dia menjelaskan forum bertema “AI in Action, Business in Motion” ini menghadirkan lebih dari 200 profesional industri, pemimpin bisnis, serta praktisi teknologi untuk membahas penerapan nyata AI di dunia usaha serta peluang transformasi digital di era ekonomi berbasis teknologi.

"Kami berfokus pada pengembangan platform digital berbasis cloud, Enterprise Resource Planning (ERP), serta teknologi AI untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data," jelas Bruce.

Dalam forum tersebut, PT Yonyou Network Indonesia juga memperkenalkan pembaruan terbaru YonBIP V5 (Yonyou Business Innovation Platform) yang disertai demonstrasi produk.

Platform ini mengintegrasikan kemampuan ERP, cloud computing, analitik data, serta kecerdasan buatan dalam satu ekosistem bisnis digital.

“Enterprise AI kini bukan lagi sekadar konsep teknologi, tetapi telah menjadi solusi nyata yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan mempercepat inovasi bisnis,” ujar Bruce.

Dia menyebut melalui pembaruan ini, YonBIP V5 dirancang untuk membantu perusahaan mengintegrasikan proses bisnis secara lebih efisien.