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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026: Scaloni Rotasi Pemain, Messi Berpeluang Diistirahatkan

Jumat, 26 Juni 2026 – 11:00 WIB
Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026: Scaloni Rotasi Pemain, Messi Berpeluang Diistirahatkan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni. Foto: Twitter/Argentina

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Tim Nasional Argentina Lionel Scaloni mengisyaratkan akan merotasi pemain saat timnya menghadapi Yordania di laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026, Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6) WIB. Scaloni menginginkan memberikan kesempatan kepada sebagian besar pemain La Albiceleste untuk bermain di Piala Dunia 2026.

"Idenya adalah memberi kesempatan kepada sebagian besar pemain untuk bermain. Saya pikir mereka pantas mendapatkannya dan selama situasi pertandingan memungkinkan, kami akan melakukannya," kata Scaloni dikutip dari media Argentina TyC Sport, Jumat (26/6).

La Albiceleste sudah memastikan lulus ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup, sehingga pertandingan melawan Yordania tidak lagi menentukan bagi kedua tim.

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Juara Piala Dunia 2022 itu menyapu bersih dua laga awal dengan menang 3-0 atas Aljazair dan 2-0 melawan Austria.

Kapten Timnas Argentina Lionel Messi menjadi bintang dengan memborong seluruh lima gol yang dicetak Tim Tango sejauh ini.

Messi yang baru berulang tahun ke-39 pada Rabu (24/6) dan baru pulih dari cedera otot berpeluang diistirahatkan.

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Adapun Gelandang muda Nico Paz disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi peran sang kapten.

Beberapa pemain, seperti Julian Alvarez, Nicolas Tagliafico, dan Leandro Paredes, juga diperkirakan mendapat menit bermain lebih banyak.

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengisyaratkan akan merotasi pemain saat laga Yordania vs Argentina. Messi berpeluang diistirahatkan.

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TAGS   Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Argentina  Lionel Messi  Yordania vs Argentina  Lionel Scaloni 
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