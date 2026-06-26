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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Yordania vs Argentina, Lionel Messi Berpeluang Diistirahatkan

Jumat, 26 Juni 2026 – 04:09 WIB
Yordania vs Argentina, Lionel Messi Berpeluang Diistirahatkan - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi dalam pertandingan melawan Aljazair. Foto: AFP/JUAN MABROMATA.

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Yordania vs Argentina sebagai laga terakhir Grup J Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Minggu (28/6) WIB.

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni akan merotasi pemainnya saat menghadapi Yordania.

Skuad berjuluk La Albiceleste tersebut sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup sehingga pertandingan ini tidak lagi menentukan bagi kedua tim.

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"Idenya ialah memberi kesempatan kepada sebagian besar pemain untuk bermain. Saya pikir mereka pantas mendapatkannya dan selama situasi pertandingan memungkinkan, kami akan melakukannya," kata Scaloni dikutip dari media Argentina TyC Sport, Jumat.

Juara Piala Dunia 2022 itu menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair dan 2-0 melawan Austria.

Sang kapten Lionel Messi menjadi bintang dengan memborong seluruh lima gol yang dicetak Argentina sejauh ini.

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Messi yang baru berulang tahun ke-39 pada Rabu (24/6) dan baru pulih dari cedera otot berpeluang diistirahatkan.

Gelandang muda Nico Paz disebut-sebut menjadi kandidat kuat untuk mengisi peran sang kapten.

Pada laga Timnas Yordania vs Argentina, Lionel Scaloni kemungkinan akan mengistirahatkan Lionel Messi.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Timnas Argentina  Yordania vs Argentina  Piala Dunia 2026 
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