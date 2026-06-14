Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Yosia Yodan Beri Selamat atas Terpilihnya Ade Jona Prasetyo Sebagai Ketum HIPMI

Minggu, 14 Juni 2026 – 08:03 WIB
Yosia Yodan Beri Selamat atas Terpilihnya Ade Jona Prasetyo Sebagai Ketum HIPMI - JPNN.COM
Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan dan Ade Jona Prasetyo resmi (Ketua HIPMI) terpilih. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Setelah melalui proses yang panjang dan kompetitif yang berlangsung di Ballroom Novotel Lampung, Ade Jona Prasetyo resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI ke-XVIII.

Ade Jona Prasetyo berhasil melampaui ambang batas syarat kemenangan, dengan mencapai lebih dari 50% + 1 suara. 

Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu Yosia Yodan mengapresiasi proses demokrasi yang berjalan dewasa tersebut.

Baca Juga:

“Saya mengucapkan selamat kepada sahabat saya, Ade Jona Prasetyo (Caketum Nomor Urut 2), atas amanah sebagai Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029,” ucap Yosia, Minggu (14/6).

Dia menilai proses yang terjadi di munas ini sangat luar biasa. 

“Dinamika yang ada, termasuk bergabungnya rekan-rekan seperti Antony Leong dan Reynaldo Bryan, menunjukkan bahwa di HIPMI, persaudaraan di atas segalanya,” ujar Yosia.

Baca Juga:

Yosia menilai, langkah bergabungnya para kandidat tersebut merupakan bentuk kedewasaan politik organisasi yang patut diapresiasi. 

Menurutnya, keputusan tersebut telah sesuai dengan koridor Tatib dan AD/ART yang berlaku, sehingga melegitimasi kemenangan Ade Jona Prasetyo secara konstitusional dan solid.

Setelah melalui proses yang panjang dan kompetitif yang berlangsung di Ballroom Novotel Lampung, Ade Jona Prasetyo resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum HIPMI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ade Jona Prasetyo  Yosia Yodan  HIPMI  Bengkulu 
BERITA ADE JONA PRASETYO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp