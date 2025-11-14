Your Esscentials Hadirkan Varian Baru Melissea, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses dengan Namaste yang jadi favorit, Your Esscentials kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui acara Re-Launch 'Anywhere Reed Diffuser' dengan varian baru yang diberi nama Melissea.

Mengusung tema 'The Art of Intentional Living', acara tersebut diselenggarakan pada Jumat, 14 November 2025 di TWS House, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh berbagai kalangan seperti influencer, fashion designer, hingga business owner yang memiliki kesamaan visi terhadap gaya hidup mindful dan penuh makna.

Produk Anywhere Reed Diffuser dirancang untuk menjadi teman keseharian yang menenangkan dan membawa suasana damai ke mana pun berada.

Setelah kesuksesan varian Namaste yang menghadirkan keharuman menenangkan dan elegan, kini hadir varian Melissea yang memberikan aroma segar, lembut, dan membangkitkan rasa semangat serta ketenangan dalam aktivitas sehari-hari.

Lebih dari sekadar menghadirkan aroma, Your Esscentials percaya bahwa kualitas prima tidak hanya diukur dari wangi yang dihasilkan, tetapi dari makna dan fungsi di balik setiap aroma produk itu sendiri.

Setiap produk Your Esscentials dibuat berdasarkan filosofi dan tujuan khusus yang dimana agar setiap wangi bukan hanya menyenangkan indera, tetapi juga membawa manfaat emosional dan spiritual untuk penggunanya.

Karena itu, Your Esscentials bukan hanya menjual aroma, melainkan menghadirkan pengalaman dan keseimbangan hidup melalui keharuman yang bermakna di setiap produk.

Dalam acara tersebut, Founder Your Esscentials, Melissa Yaman dan Vanessa Yaman, turut mengajak para tamu untuk mengikuti sesi Introduction to Journaling sebuah cara self-care simple yang penuh manfaat dengan mengajak setiap individu untuk berkomunikasi dengan diri sendiri melalui tulisan dan menulis.