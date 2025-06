Youth Sociopreneur Competition 2025 Sukses Digelar, Ini Daftar Para Juara

jpnn.com, JAKARTA - Grand Final dari Youth Sociopreneur Competition (YSC) 2025, kompetisi business plan untuk mahasiswa se-Indonesia yang fokus pada pengembangan inovasi berdampak sosial, sukses digelar.

Kompetisi tersebut bertujuan melahirkan generasi sociopreneur muda yang mampu menciptakan solusi bisnis berkelanjutan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di Indonesia.

YSC 2025 mencatatkan antusiasme luar biasa dengan keikutsertaan lebih dari 1.800 peserta inovator sociopreneur mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Para peserta berlomba menghadirkan ide-ide bisnis inovatif yang memiliki dampak sosial positif bagi masyarakat.

Melalui proses kurasi ketat, peserta dikurasi menjadi Top 100, kemudian menjadi 50 tim finalis, dan akhirnya terpilih 10 tim terbaik yang mempresentasikan solusi sociopreneurship di hadapan dewan juri pada babak final.

Setelah melalui penilaian komprehensif dari dewan juri, YSC 2025 mengumumkan para pemenang dengan solusi sociopreneurship terdepan.

Antara lain, Juara 1 - Talenta Power dari Universitas Brawijaya, Juara 2 - The Power of Grand Why dari Universitas Ary Ginanjar, Juara 3 - No Food Waste dari Universitas Indonesia.

Para pemenang YSC 2025 menunjukkan keberagaman solusi sociopreneurship yang menginspirasi.