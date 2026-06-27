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JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

YouTube Menghadirkan Fitur Baru di Short

Sabtu, 27 Juni 2026 – 06:05 WIB
YouTube Menghadirkan Fitur Baru di Short - JPNN.COM
Ilustrasi - Youtube memperbarui Short. ANTARA/Sizuka

jpnn.com, JAKARTA - YouTube terus memperkaya pengalaman pengguna Shorts. Kali ini, platform menghadirkan fitur baru bernama 2x speed.

Fitur itu memungkinkan pengguna memutar video pendek dengan kecepatan dua kali lipat.

Lewat fitur tersebut, pengguna bisa menyelesaikan tontonan lebih cepat atau langsung menuju bagian video yang paling menarik.

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YouTube menyebut pembaruan itu dirancang agar pengguna lebih mudah menyerap informasi, sekaligus menikmati konten sesuai keinginan mereka.

Tak hanya menghadirkan opsi pemutaran 2x, YouTube juga merombak sejumlah elemen di Shorts.

Salah satunya ialah menghapus tombol dislike. Sebagai gantinya, pengguna kini dapat memilih opsi Not Interested atau Don't Recommend This Channel, untuk mengurangi kemunculan konten yang tidak diminati.

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Sementara itu, tombol jempol juga diganti dengan emoji hati sebagai penanda bahwa pengguna menyukai sebuah video.

YouTube turut memperkenalkan Clean Screen Mode, fitur yang menyembunyikan sementara seluruh ikon dan teks saat video diputar.

YouTube terus memperkaya pengalaman pengguna Shorts. Kali ini, platform menghadirkan fitur baru bernama 2x speed.

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TAGS   YouTube  shorts  fitur baru di short youtube  platform video 
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