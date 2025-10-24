Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

YouTube Menghadirkan Fitur Pengingat Waktu Saat Menonton Shorts

Jumat, 24 Oktober 2025 – 06:36 WIB
YouTube Menghadirkan Fitur Pengingat Waktu Saat Menonton Shorts - JPNN.COM
Logo YouTube. Foto: Dedi Sofian/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - YouTube baru saja menambahkan fitur pengingat waktu untuk membantu pengguna mengatur kebiasaan menonton video pendek Shorts.

Fitur baru itu memungkinkan pengguna menetapkan batas waktu harian menonton Shorts melalui menu pengaturan di aplikasi.

Begitu batas waktu tercapai, layar akan menampilkan notifikasi bahwa aktivitas menonton di feed Shorts dijeda.

Baca Juga:

Meski begitu, pengguna masih bisa memilih untuk mengabaikan peringatan dan melanjutkan menonton.

YouTube mengonfirmasi bahwa fitur ini sudah dikembangkan sejak awal tahun.

Sebelumnya, situs Android Authority sempat menemukan uji coba fitur pengingat waktu harian itu dalam berkas APK Android.

Baca Juga:

Saat ini, fitur tersebut belum terhubung dengan sistem kontrol orang tua, sehingga belum bisa digunakan untuk membatasi waktu menonton anak-anak secara langsung.

Namun, YouTube memastikan dukungan kontrol orang tua akan hadir tahun depan, di mana anak-anak tidak akan bisa menutup notifikasi batas waktu tersebut.

YouTube baru saja menambahkan fitur pengingat waktu untuk membantu pengguna mengatur kebiasaan menonton video pendek Shorts.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   YouTube  YouTube Shorts  Google  Video pendek Youtube 
BERITA YOUTUBE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp