Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Smart Techno

YouTube Menguji Coba 2 Fitur Baru, Pelanggan Premium yang Pertama

Rabu, 15 April 2026 – 06:50 WIB
Ilustrasi Youtube. Foto: pixabay

jpnn.com - YouTube kembali bereksperimen. Platform video milik Google itu tengah menguji dua fitur anyar “Auto Speed” dan “On-the-go”.

Kedua fitur untuk sementara hanya bisa dicicipi oleh pengguna YouTube Premium di perangkat Android.

Kabar pertama kali mencuat lewat laporan 9to5Google pada Senin (13/4) waktu setempat.

Dalam uji coba tersebut, “Auto Speed” menjadi sorotan utama. Fitur ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari opsi kecepatan 2x yang sudah lama dikenal pengguna.

Bedanya, kecepatan video kini bisa menyesuaikan secara otomatis mengikuti alur tayangan.

Artinya, pengguna tak perlu lagi bolak-balik mengatur playback secara manual. Namun, fitur belum sepenuhnya tersedia untuk semua konten.

Saat ini, “Auto Speed” baru bekerja pada video tertentu dan masih terbatas dalam bahasa Inggris.

Jika tidak didukung, opsi itu bahkan tidak akan muncul di menu pengaturan kecepatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

YouTube  Youtube Premium  Fitur baru Youtube  Google 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp