YouTube Music Memiliki Host AI, Bisa Dicoba

Senin, 29 September 2025 – 18:46 WIB

jpnn.com - YouTube menguji coba fitur host berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) di aplikasi YouTube Music.

Host AI di YouTube Music untuk layanan radio dan mix dan sudah bisa dicoba melalui program Labs.

Host AI dirancang untuk memperdalam pengalaman mendengarkan pengguna dengan berbagi cerita relevan, trivia penggemar, dan komentar seru tentang musik favoritnya.

Pengguna YouTube yang ingin menjajal fitur eksperimen dapat melakukan pemeriksaan pengaturan di akun YouTube mereka, karena fitur sudah bisa dijajal oleh sejumlah kecil peserta.

Google terus memperluas kemampuan host AI-nya dimulai dengan NotebookLM untuk membantu pengguna meninjau dan mempelajari berbagai topik.

Mencoba fitur serupa dengan YouTube Music terasa cukup masuk akal, karena memberikan pengalaman selayaknya radio konvensional.

Program YouTube Labs yang baru juga mengikuti program Labs Google yang lebih luas untuk eksperimen AI mereka.

YouTube juga mengumumkan bahwa beberapa fitur khusus Premium telah diperluas ke lebih banyak platform.