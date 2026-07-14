Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Entertainment - Film

YouTuber Fiki Naki Debut Layar Lebar Lewat Film Paket Setan

Selasa, 14 Juli 2026 – 04:50 WIB
YouTuber Fiki Naki Debut Layar Lebar Lewat Film Paket Setan - JPNN.COM
Konferensi pers peluncuran official poster dan trailer Film Paket Santet di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (13/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Fiki Naki debut layar lebar melalui film horor berjudul Paket Santet.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai seorang mahasiswa bernama Firza.

Fiki Naki lantas menceritakan awal mula keterlibatannya dalam film Paket Setan.

Baca Juga:

Dia mengaku sempat mengikuti sejumlah casting daring untuk proyek film. Akan tetapi, audisi tersebut belum membuahkan hasil.

Kemudian, Fiki Naki mendapat informasi casting untuk film Paket Santet dari sang manajer. Kala itu, dia tak berekspektasi tinggi, berkaca pada pengalaman sebelumnya.

"Pas Base mereka manajerku bilang, 'Fik, ini ada lagi nih', 'Ya sudahlah, coba-coba saja'. Kayak literally iseng gitu coba. Terus besoknya, 'Fik, mereka mau kamu datang'. 'Wah serius?', 'iya'. Ya sudah datang langsung, 'Ini benar enggak sih?’, kayak masih belum percaya begitu kalau bakal main film begitu kan," ujar Fiki Naki di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Baca Juga:

Membintangi film Paket Santet pun memberikan pengalaman baru baginya.

Sebab sebagai seorang YouTuber, biasanya dia membuat kontennya sendiri.

Selain YouTuber Fiki Naki, film Paket Santet dibintangi Yasamin Jasem, Fatih Unru, Fadly Faisal, Gabriella Eka Putri, Fiki Naki, Azela Putri, dan Farandika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fiki Naki  YouTuber  Film Paket Setan  Paket Setan  film horor 
BERITA FIKI NAKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp