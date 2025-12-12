Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

YouTuber Rasis Hina Suku Sunda hingga Bobotoh, Polisi Bergerak

Jumat, 12 Desember 2025 – 13:06 WIB
YouTuber Rasis Hina Suku Sunda hingga Bobotoh, Polisi Bergerak - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat bergerak menindaklanjuti laporan terkait seorang YouTuber Resbob alias Adimas Firdaus.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan menyebar ujaran kebencian yang menyasar Suku Sunda dan suporter Persib, dalam salah satu konten siaran langsung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya sudah menganalisis dan mengumpulkan data pemilik akun yang menyebarkan ujaran kebencian itu.

Baca Juga:

"Kami sudah profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jabar, dan sudah melakukan penyelidikan. Penerimaan LP untuk melengkapi proses hukum menguatkan saksi korban," kata Hendra saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/2025).

Adapun perkara ini mengemuka ke publik seusai potongan konten streaming Adimas Firdaus yang berisi ujaran kebencian itu viral di media sosial dan bikin warga geram, khususnya warga Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan pun mengaku turut memberi respons keras atas ujaran kebencian tersebut.

Baca Juga:

Sebagai pribadi yang lahir dari Suku Sunda, Erwan mengaku marah dengan ungkapan yang menyinggung rasis itu. Di sisi lain, ia menilai ujaran tersebut bertendensi memecah belah kesatuan.

“Saya sebagai seorang orang yang terlahir dari Suku Sunda, saya merasa sangat terhina, saya sangat marah,” kata Erwan di Bandung.

Polisi menindaklanjuti laporan tentang ujaran kebencian yang disebarkan YouTuber Resbob alias Adimas Firdaus yang menghina Suku Sunda hingga Bobotoh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   YouTuber  Bobotoh  Suku Sunda  Adimas Firdaus  YouTuber Resbob  ujaran kebencian  Rasis 
BERITA YOUTUBER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp