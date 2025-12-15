YouTuber Resbob Terus Diburu Polisi, Terakhir Terlacak di Jawa Tengah

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat terus menelusuri kasus dugaan ujaran kebencian oleh Adimas Firdaus alias Resbob terhadap Suku Sunda dan suporter Persib Bandung, Viking. Direktorat Siber Polda Jabar tengah melacak keberadaan kreator konten tersebut.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Hendra Rochmawan pelacakan dilakukan di sejumlah lokasi, di antaranya Jakarta, Surabaya, Pasuruan; Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah.

Saat pencarian di Jakarta, tim penyidik bertemu dengan orang tua Resbob. Sementara, di Jawa Timur, tim bertemu dengan orang yang diyakini sebagai teman dekat pria tersebut.

Baca Juga: YouTuber Resbob Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

“Informasi dari penyidik yang melakukan penyelidikan, dia (Resbob) juga telah berpindah lagi ke arah barat, yaitu Jawa Tengah,” kata Hendra dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).

Saat ini, Hendra mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha semakimal mungkin untuk bisa mendapatkan Resbob di mana pun berada.

Hendra mengatakan pihaknya pun dalam upaya ini meminta dukungan moral dan doa dari masyarakat Sunda maupun seluruh Indonesia.

“Karena tentu saja ini mengundang reaksi yang cukup kuat, ya, tidak hanya suku Sunda, tetapi seluruh Indonesia, yang mana (kalau) sukunya ini dihina, tentu pasti tidak mau," ungkap Hendra.

Lebih lanjut Hendra mengatakan bahwa langkah yang dilakukan polisi ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah laporan masyarakat yang tidak terima dengan ujaran kebencian yang disampaikan Resbob.