Yovie and His Friends Siap Tambah Kemeriahan Synchronize Fest 2025

Sabtu, 27 September 2025 – 07:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Synchronize Fest 2025 kembali menghadirkan kejutan spesial dengan mengumumkan Yovie and His Friends sebagai lineup tambahan.

Adapun festival musik lintas genre lintas generasi tersebut akan berlangsung pada 3, 4, 5 Oktober 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

Dalam Synchronize Fest 2025, Yovie Widianto bakal tampil dalam format Yovie and His Friends, membawakan karya-karya pilihannya bersama para talenta muda dari ajang pencarian bakat.

Dia akan berkolaborasi dengan para finalis Indonesian Idol Season 13, yaitu Shabrina Leanor, Fajar Noor, Mesa Hira, Vanessa Zee, Angie Carvalho, Piche Kota, Kenriz, Rara Sudirman, Shakira Vier, dan Anjelia Dom.

Pertemuan lintas generasi tersebut diharapkan menjadi sajian segar sekaligus perayaan atas perjalanan panjang musik pop karya Yovie Widianto.

Yovie Widianto, maestro musik pop Indonesia, merupakan sosok di balik ratusan hit yang tidak lekang oleh waktu. Sejak era 1980-an, dia sudah memperlihatkan bakat luar biasanya sebagai komposer, produser, sekaligus musisi yang piawai memainkan melodi dengan sentuhan khas.

Bersama Kahitna, Yovie Widianto melahirkan deretan lagu romantis yang menjadi standar emas musik pop Indonesia, seperti Cantik, Takkan Terganti, dan Seandainya Aku Bisa Terbang.

Tidak berhenti di situ, kiprahnya berlanjut dengan mendirikan Yovie & Nuno, yang menghadirkan hit generasi baru seperti Janji Suci dan Menjaga Hati.