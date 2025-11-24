Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

YSPN Libatkan Pesantren Qamarul Huda Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah

Senin, 24 November 2025 – 00:20 WIB
YSPN Libatkan Pesantren Qamarul Huda Perkuat Ketahanan Pangan Berbasis Sekolah - JPNN.COM
Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) menunjukkan komitmen untuk membangun ketahanan pangan berbasis sekolah. Foto: Dok. YSPN

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) kembali menunjukkan komitmen untuk membangun ketahanan pangan berbasis sekolah.

Kali ini, YSPN menggandeng Pesantren Qamarul Huda dari Baqu, Lombok Tengah, NTB, binaan Tuan Guru Haji Lalu Turmudji.

Sebanyak 5 (lima) orang pengasuh senior dari Pesantren Qamarul Huda di gembleng selama satu pekan dari 17 sampai 21 November 2025 untuk mendalami ilmu tentang smart farming dan peternakan domba yang berpusat di salah satu sentra pelatihan milik YSPN di Hambalang, Bogor.

Baca Juga:

Pelatihan smart farming diberikan langsung oleh dua orang instruktur YSPN lulusan IPB University, berupa teori smart farming serta langsung melaksanakan praktek lapangan di lokasi pertanian dan peternakan milik YSPN.

Pelatihan smart farming, difokuskan pada tanaman-tanaman jangka pendek seperti sayur-sayuran dan buah melon serta anggur, yang hasilnya bisa dikerjasamakan untuk kebutuhan para santri sendiri di Pesantren Qamarul Huda.

Bahkan, bila mampu berproduksi juga bisa mensuplai kebutuhan program strategis Presiden Prabowo, Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lombok Tengah dan sekitarnya.

Baca Juga:

Peserta pelatihan juga diajarkan ilmu tentang beternak domba, terutama ilmu menanam pakan ternak, rumput odot serta membuat pakan silase sehingga kebutuhan pakan domba akan tercukupi dengan mudah.

Ustaz Haji Lalu Yunus, salah seorang pengasuh senior yang menjadi peserta pelatihan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi atas kesempatan yang diberikan oleh YSPN terhadap Pesantren Qamarul Huda.

Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) kembali menunjukkan komitmen untuk membangun ketahanan pangan berbasis sekolah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   YSPN  Yayasan Swatantra Pangan Nusantara  pangan  Pesantren 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp