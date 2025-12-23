Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Yudai Yamamoto Ditugaskan PSSI, Penjaga Standar Baru BRI Super League

Selasa, 23 Desember 2025 – 03:31 WIB
Yudai Yamamoto Ditugaskan PSSI, Penjaga Standar Baru BRI Super League - JPNN.COM
PSSI tunjuk Yudai Yamamoto (kedua dari kanan), wasit Jepang berpengalaman, sebagai penjaga standar baru BRI Super League. Foto: I League.

jpnn.com - PSSI mengambil langkah strategis untuk menjaga mutu kompetisi BRI Super League.

Melalui Komite Perwasitan, federasi bekerja sama dengan I.League resmi menunjuk wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto, sebagai pengadil yang bertugas secara full time di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Pengumuman ini disampaikan pada Senin (22/12/2025).

Baca Juga:

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, seperti Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra, Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa, serta General Manager of Competition & Strategy I.League Takeyuki Oya.

Intensitas Kompetisi Meningkat, Perwasitan Ikut Berbenah

Penunjukan Yamamoto tidak terlepas dari dinamika BRI Super League yang terus berkembang.

Kompetisi kini diwarnai peningkatan tempo permainan, bertambahnya pemain asing di lapangan, serta hadirnya banyak pemain tim nasional yang telah merasakan atmosfer sepak bola internasional.

Baca Juga:

Situasi tersebut turut diperkuat dengan kehadiran pelatih kepala dari Eropa dan Amerika Selatan yang membawa standar taktik dan disiplin baru.

"Kehadiran Yamamoto diharapkan menjadi role model sekaligus sarana pembelajaran langsung bagi wasit BRI Super League," bunyi pernyataan I League.

PSSI tunjuk Yudai Yamamoto, wasit Jepang berpengalaman, sebagai penjaga standar baru BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Super League  PSSI  Yudai Yamamoto  wasit Super League  Wasit  wasit liga indonesia 
BERITA SUPER LEAGUE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp