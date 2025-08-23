Yudha Saputera Mulai Nyetel, Satria Muda Bandung Gilas Pacific Caesar Surabaya

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 05:20 WIB

jpnn.com - Tim basket Satria Muda Bandung mempertahankan rekor 100 persen menang di IBL All Indonesian 2025.

Berlaga di GOR Manahan, Solo, Jumat (22/8) skuad asuhan Youbel Sondakh mengatasi perlawanan Pacific Caesar Surabaya dengan skor 86-56.

Yudha Saputera tampil sebagai bintang dengan 17 poin. Julian Alexandre Chalias menambahkan 14 poin, sementara Antoni Erga menyumbang 10 poin.

Apresiasi patut diberikan kepada Yudha Saputera yang makin impresif setelah sempat kesulitan beradaptasi.

Pada laga perdana melawan Rajawali Medan, pemain kelahiran 21 November 1998 itu hanya mencetak tiga poin

Penampilannya mulai membaik di laga berikutnya dengan mencetak sembilan poin dan meledak saat melawan Tangerang Hawks dengan torehan 17 angka.

Dengan hasil ini, Satria Muda tinggal menghadapi Dewa United Banten di laga pemungkas Grup A IBL All Indonesian 2025.

Sejauh ini, tim dengan jargon Urang SM tersebut tampil dominan dengan menumbangkan Rajawali Medan 84-56, Bima Perkasa 100-44, Tangerang Hawks 90-86, dan Borneo Hornbills 88-84.