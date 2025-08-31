Yudha Saputera Persembahkan Gelar Perdana untuk Satria Muda Bandung

jpnn.com - Yudha Saputera mempersembahkan gelar juara perdana untuk Satria Muda Bandung di ajang IBL All Indonesian 2025.

Pemain kelahiran 21 November 1998 itu tampil sebagai aktor penting saat Satria Muda menang 65-55 atas Dewa United Banten di GOR Indoor Manahan, Sabtu (31/8/2025).

Alumnus Institut Teknologi Harapan Bangsa tersebut menyumbang 11 poin. Top skor SM dalam laga ini ialah Abraham Damar Grahita dengan 22 poin. Sementara itu, Widyanta Putra Teja menutup dengan raihan 10 poin.

Hasil ini memastikan Satria Muda Bandung keluar sebagai juara IBL All Indonesian 2025 pada final dengan sistem best of three. Sebelumnya, mereka menang atas Dewa United dengan skor 76-67.

Gelar ini menjadi trofi pertama bagi Satria Muda sejak pindah markas ke Kota Kembang.

Hasil manis ini juga memutus catatan puasa gelar dalam tiga musim terakhir

Catatan positif ini menjadi motivasi mengingat selama tiga musim terakhir tim berjersei khas biru itu puasa gelar. Pada edisi sebelumnya, Satria Muda harus puas sebagai runner-up seusai kalah 1-2 dari Pelita Jaya di final IBL All Indonesian 2024.(ibl/mcr16/jpnn)