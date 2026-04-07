Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Yudha Saputera vs Prastawa di IBL All-Star 2026, Format Baru yang Makin Seru

Selasa, 07 April 2026 – 18:38 WIB
Konferensi pers Indonesia Basketball League (IBL) All Star 2026 di Kota Bandung, Selasa (7/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Turnamen IBL All Star 2026 akan berlangsung meriah di Bandung Arena pada Sabtu (11/4/2026).

Ajang tahunan itu dipastikan hadir dengan konsep berbeda, menggabungkan olahraga basket dengan unsur budaya dan gaya hidup anak muda.

Direktur Utama (Dirut) IBL, Junas Miradiarsyah mengatakan, IBL All-Star tahun ini bukan sekadar pertandingan, melainkan representasi wajah basket Indonesia saat ini.

Baca Juga:

"Ini kombinasi antara basket yang kita tahu dan kita rasa semua masyarakat Indonesia perlu melihat potret basket Indonesia hari ini dengan kehadiran pemain-pemain terbaik di ajang All-Star," kata Junas dalam konferensi pers di Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, pihaknya ingin mendekatkan basket dengan masyarakat luas melalui pendekatan yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.

"Kemudian kami ingin menunjukkan olahraga basket dekat dengan masyarakat, dekat dengan budaya, gaya hidup, dan di sini kami akan kolaborasi dengan olahraga dan kehidupan anak muda," ujarnya.

Baca Juga:

Tidak hanya itu, IBL All Star 2026 juga diharapkan mampu menjadi panggung bagi potensi lokal untuk dikenal lebih luas.

"Kami juga ingin membantu mengangkat potensi lokal ke skala nasional," tambahnya.

IBL All Star 2026 di Bandung hadir dengan konsep baru. Yudha vs Prastawa jadi kapten, bawa nuansa basket, budaya, dan gaya hidup anak muda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

IBL All Star  IBL All Star 2026  Yudha Saputera  Andakara Prastawa Dhyaksa 
BERITA IBL ALL STAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp