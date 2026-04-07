Yudha Saputera vs Prastawa di IBL All-Star 2026, Format Baru yang Makin Seru

jpnn.com, BANDUNG - Turnamen IBL All Star 2026 akan berlangsung meriah di Bandung Arena pada Sabtu (11/4/2026).

Ajang tahunan itu dipastikan hadir dengan konsep berbeda, menggabungkan olahraga basket dengan unsur budaya dan gaya hidup anak muda.

Direktur Utama (Dirut) IBL, Junas Miradiarsyah mengatakan, IBL All-Star tahun ini bukan sekadar pertandingan, melainkan representasi wajah basket Indonesia saat ini.

"Ini kombinasi antara basket yang kita tahu dan kita rasa semua masyarakat Indonesia perlu melihat potret basket Indonesia hari ini dengan kehadiran pemain-pemain terbaik di ajang All-Star," kata Junas dalam konferensi pers di Jalan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, pihaknya ingin mendekatkan basket dengan masyarakat luas melalui pendekatan yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.

"Kemudian kami ingin menunjukkan olahraga basket dekat dengan masyarakat, dekat dengan budaya, gaya hidup, dan di sini kami akan kolaborasi dengan olahraga dan kehidupan anak muda," ujarnya.

Tidak hanya itu, IBL All Star 2026 juga diharapkan mampu menjadi panggung bagi potensi lokal untuk dikenal lebih luas.

"Kami juga ingin membantu mengangkat potensi lokal ke skala nasional," tambahnya.