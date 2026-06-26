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JPNN.com - Pendidikan

Yudhistira Sampaikan 3 Pesan Penting Mendikdasmen, Poin 2 Bikin Guru Bahagia

Jumat, 26 Juni 2026 – 14:54 WIB
Yudhistira Sampaikan 3 Pesan Penting Mendikdasmen, Poin 2 Bikin Guru Bahagia - JPNN.COM
Karo BKHM Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha menyampaikan 3 pesan penting Mendikdasmen, poin 2 bikin guru bahagia. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ada tiga pesan penting Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk masyarakat di Kepulauan Seribu.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Yudhistira Nugraha saat kunjungan kerja ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta pada Kamis (25/6/2026).

"Pak Mendikdasmen Abdul Mu'ti menitipkan salam untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Beliau juga menyampaikan tiga pesan penting," kata Yudhistira.

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Dia melanjutkan, pesan pertama ialah pembangunan infrastruktur fisik (physical infrastructure). Nah, apa itu pembangunan fisik? Salah satunya adalah revitalisasi satuan pendidikan

Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) sudah melakukan revitalisasi satuan pendidikan di tahun 2025 sebanyak 16.167 sekolah.

Tahun depan fokus revitalisasinya ke daerah 3T, lalu, daerah yang terdampak bencana, dan sekolah rusak.

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"Mungkin di Kepulauan Seribu ada sekolah rusak, nanti dari provinsi atau kabupaten bisa mengusulkan kepada kementerian," ujarnya.

Selain itu, terkait dengan pembangunan fisik adalah program digitalisasi pembelajaran. Ini programnya Presiden Prabowo Subianto.

Karo BKHM Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha menyampaikan 3 pesan penting Mendikdasmen, poin 2 bikin guru bahagia

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TAGS   Mendikdasmen  Yudhistira  Kemendikdasmen  guru 
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