Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Yudi Ditangkap Polisi Gegara Melecehkan Driver Ojol Pekanbaru

Rabu, 12 November 2025 – 20:24 WIB
Yudi Ditangkap Polisi Gegara Melecehkan Driver Ojol Pekanbaru - JPNN.COM
MW alias Yudi yang ditangkap gegara mencoba melecehkan driver ojol di Pekanbaru. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Aksi tak senonoh seorang pria berinisial MW alias Yudi (21) membuat geger para pengemudi ojek online (ojol) di Kota Pekanbaru.

Pemuda itu ditangkap Unit Reskrim Polsek Bina Widya setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah driver ojol dengan modus tawaran uang untuk tindakan asusila.

“Pelaku saat ini telah kami amankan. Modusnya memesan driver melalui aplikasi daring, lalu mengirim pesan berisi tawaran tidak senonoh,” kata Kanit Reskrim Iptu Santo Morlando, Rabu (12/11).

Baca Juga:

MW alias Yudi menawarkan uang tunai sebesar Rp 100 ribu kepada para driver yang bersedia melakukan oral seks.

Tawaran itu dikirim melalui pesan pribadi aplikasi pemesanan ojol sesaat setelah pesanan diterima.

“Ketika driver menolak, dia akan mencoba lagi dengan driver lain. Aksinya sudah dilakukan lebih dari lima kali,” ujar Iptu Santo.

Baca Juga:

Aksi pelaku yang dianggap melecehkan dan meresahkan membuat para driver ojol bereaksi.

Sejumlah korban dan rekan-rekannya kemudian berinisiatif menjebak pelaku dengan memesan balik menggunakan aplikasi.

Pemuda ini ditangkap Unit Reskrim Polsek Bina Widya setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah driver ojol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   driver ojol Pekanbaru  ojol pekanbaru  Driver Ojol  Ojol  Polsek Bina Widya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp