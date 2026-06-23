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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Yuk! Berpartisipasi dalam Gerakan Verifikasi Arah Kiblat

Selasa, 23 Juni 2026 – 11:26 WIB
Yuk! Berpartisipasi dalam Gerakan Verifikasi Arah Kiblat - JPNN.COM
Ilustrasi - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Aceh Barat Abrar Zym (tengah) mengatur posisi kompas saat mengajarkan cara mengukur arah kiblat kepada siswa-siswi dengan menggunakan benda tegak lurus pada fenomena Rashdul Kiblat atau Istiwa A'zam di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Aceh Barat, Aceh, Selasa (27/5/2025). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/bar

jpnn.com - Kementerian Agama (Kemenag) RI mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Gerakan 1.448.000 Titik Verifikasi Arah Kiblat Nasional: Hari Sejuta Arah Kiblat.

Kegiatan itu akan digelar pada 15-16 Juli 2026, sebagai bagian program Peaceful Muharam.

Ajakan ini disampaikan Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

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"Melalui Gerakan 1.448.000 Verifikasi Arah Kiblat Nasional kami ingin mengajak masyarakat memastikan arah kiblat secara mudah dan akurat dengan memanfaatkan fenomena alam yang telah lama dikenal dalam tradisi ilmu falak," ujarnya.

Arsad mengatakan kegiatan itu memanfaatkan fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah untuk membantu masyarakat memverifikasi arah kiblat secara mudah, akurat, dan serentak di seluruh Indonesia.

Selain bagian dalam memperingati Tahun Baru Islam, program tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi publik yang menghadirkan manfaat nyata melalui penguatan literasi keagamaan dan ilmu falak.

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Arsad mengatakan fenomena astronomi yang terjadi dua kali dalam setahun tersebut merupakan kesempatan terbaik untuk melakukan verifikasi arah kiblat secara mandiri.

"Ini adalah momentum edukasi sekaligus penguatan kualitas ibadah umat," ujar Arsad.

Kemenag mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Gerakan 1.448.000 Titik Verifikasi Arah Kiblat Nasional: Hari Sejuta Arah Kiblat.

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TAGS   arah kiblat  Kemenag  verifikasi  Ka'bah 
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