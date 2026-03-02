Yuk, Besok Ikut Bukber Seru Bareng Candil di Masjid Al-Ikhlas PIK, Ada Atraksi Makan Candil

jpnn.com - JAKARTA - Ramadan selalu menghadirkan momen tak biasa. Pada Selasa (3/3) besok, Masjid Al-Ikhlas PIK di Jakarta Utara akan menghadirkan pengalaman buka puasa yang berbeda lewat acara Bukber Bareng Candil.

Nama Candil tentu tak asing bagi pencinta musik rock di Indonesia. Pemilik nama asli Dian Dipa Chandra itu dikenal sebagai frontman dengan gaya panggung teatrikal dan energik yang khas sejak era kejayaan band Seurieus.

Candil adalah vokalis bersuara unik dengan persona yang eksentrik sehingga membuatnya tetap eksis hingga kini, termasuk di berbagai panggung off-air dan kegiatan sosial.

Kini, Candil hadir dalam balutan konsep Ramadan Fest. Tidak hanya tampil menyapa pengunjung, dia juga menyiapkan atraksi unik bertajuk ‘Candil makan candil’.

“Halo. Saya Candil bersama teman-teman dari Intens Entertainment dan CSR PIK akan mengadakan buka puasa bareng dengan tema ‘Candil berbagi candil dengan atraksi Candil makan candil. Wow, keren banget. Nantikan, ya,” ujar vokalis yang selalu tampil dengan rambut keriwil itu.

Konsep Ramadan Fest di Masjid Al-Ikhlas PIK menggabungkan hiburan, interaksi, dan nilai berbagi. Pengunjung bisa menikmati suasana ngabuburit, bersilaturahmi, hingga berbuka bersama dalam atmosfer santai namun tetap religius.

Ramadan Fest Masjid Al-Ikhlas PIK sendiri rutin menjadi magnet kegiatan Ramadan di kawasan PIK. Lokasinya yang strategis membuat warga Tangerang, Jakarta Utara, hingga sekitarnya mudah menjangkau venue.