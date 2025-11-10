Yuk Checkout Wishlist! Puncak Shopee 11.11 Big Sale 2025 Hadirkan Segudang Promo Spesial Sepanjang Hari

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang akhir 2025, banyak orang ingin mewujudkan deretan wishlist, salah satunya di puncak kampanye Shopee 11.11 Big Sale 2025!

Setiap tahunnya, kampanye 11.11 Big Sale selalu menjadi momen yang dirayakan pengguna untuk menikmati pengalaman berbelanja penuh keuntungan.

Puncak kampanye pada 11 November mendatang akan menghadirkan rangkaian promo spesial dan berbagai kejutan menarik, seperti Flash Sale 100 Motor, Semua Pasti Dapat Diskon 10RB, Big Voucher s/d 11 JT, hingga Gratis Ongkir Rp0.

Director of Business Partnership Shopee Indonesia Daniel Minardi mengatakan Shopee senantiasa menemani seluruh pengguna memenuhi ragam kebutuhan, termasuk momen akhir tahun agar lebih spesial dengan pengalaman belanja terbaik.

“Melalui kampanye Shopee 11.11 Big Sale 2025, kami ingin memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui berbagai penawaran menarik dan fitur interaktif,” kata Daniel, Senin (10/11).

Menurut Daniel, Kesempatan ini juga menegaskan komitmen Shopee dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif, sekaligus membuka akses dan peluang lebih luas bagi UMKM dan brand lokal untuk bertumbuh.

Sudah siap checkout semua wishlist yang sudah menumpuk di keranjang oren? Yuk manfaatkan berbagai penawaran spesial yang dapat dinikmati selama sehari penuh di puncak kampanye 11.11 Big Sale di bawah ini!

1. Flash Sale 100 Motor

Saatnya ngetes kecepatan jari! Shopee menghadirkan Flash Sale 100 Motor di mana kamu bisa mendapatkan motor dengan harga Rp 11 ribu serta menikmati diskon hingga 50%. Pastikan kamu standby dan siap rebut penawaran terbaik sebelum kehabisan!