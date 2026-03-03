Yuk Lakukan 5 Amalan Ini Saat Terjadi Gerhana Bulan Total

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total, pada hari ini, Selasa 3 Maret 2026.

Peristiwa langit ini akan berlangsung cukup panjang dan dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kaum Muslimin memiliki kesempatan untuk menyaksikan dan memanfaatkan momen ini untuk beribadah.

Menurut perhitungan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) awal fase gerhana sebagian akan dimulai pada pukul 16:50:01 WIB, diikuti dengan awal fase gerhana total pada pukul 18:04:28 WIB.

Adapun puncak gerhana diperkirakan terjadi pada pukul 18:33:37 WIB, kemudian berakhirnya fase gerhana total pada pukul 19:02:24 WIB, dan akhir fase gerhana sebagian pada pukul 20:17:13 WIB.

Lantas, apa saja amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam ketika terjadi gerhana bulan? Simak penjelasan berikut ini.

Amalan yang Dianjurkan ketika Gerhana Bulan

Peristiwa gerhana bulan tidak hanya fenomena alam biasa, tetapi juga pengingat akan kebesaran Allah.

Dalam menyambut momen ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan-amalan tertentu yang disunnahkan ketika momen ini terjadi. Karena itu, berikut ini adalah beberapa amalan yang dianjurkan ketika gerhana bulan.