Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Amalan Ramadan

Yuk Lakukan 5 Amalan Ini Saat Terjadi Gerhana Bulan Total

Selasa, 03 Maret 2026 – 12:07 WIB
Yuk Lakukan 5 Amalan Ini Saat Terjadi Gerhana Bulan Total - JPNN.COM
Berdzikir di Masjid. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia dapat menyaksikan fenomena Gerhana Bulan Total, pada hari ini, Selasa 3 Maret 2026.

Peristiwa langit ini akan berlangsung cukup panjang dan dapat diamati di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kaum Muslimin memiliki kesempatan untuk menyaksikan dan memanfaatkan momen ini untuk beribadah.

Menurut perhitungan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) awal fase gerhana sebagian akan dimulai pada pukul 16:50:01 WIB, diikuti dengan awal fase gerhana total pada pukul 18:04:28 WIB.

Baca Juga:

Adapun puncak gerhana diperkirakan terjadi pada pukul 18:33:37 WIB, kemudian berakhirnya fase gerhana total pada pukul 19:02:24 WIB, dan akhir fase gerhana sebagian pada pukul 20:17:13 WIB.

Lantas, apa saja amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam ketika terjadi gerhana bulan? Simak penjelasan berikut ini.

Amalan yang Dianjurkan ketika Gerhana Bulan

Baca Juga:

Peristiwa gerhana bulan tidak hanya fenomena alam biasa, tetapi juga pengingat akan kebesaran Allah.

Dalam menyambut momen ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan amalan-amalan tertentu yang disunnahkan ketika momen ini terjadi. Karena itu, berikut ini adalah beberapa amalan yang dianjurkan ketika gerhana bulan.

Lantas, apa saja amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam ketika terjadi gerhana bulan? Simak penjelasan berikut ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gerhana Bulan Total  Gerhana Bulan  amalan  Ramadan  Sedekah  berdoa 
BERITA GERHANA BULAN TOTAL LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp