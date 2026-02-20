Yuk, Tetap Produktif Saat Bulan Ramadan, Jangan Bermalas-malasan!

jpnn.com, JAKARTA - Lelah lantaran puasa, sering menjadi alasan umat Islam bermalas-malasan. Biasanya, kadar kesibukan yang sebelumnya cukup intens, hanya karena berpuasa kadarnya menurun sedikit demi sedikit.

Esensi puasa tidak didesain sebagai penghambat produktivitas. Justru puasa di saat bulan Ramadan, seyogyanya menjadi sebuah motivasi, pijakan, dan batu loncatan untuk meningkatkan daya juang.

Sangat berbanding terbalik dengan apa yang sedang terjadi.

Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Fiqhul Islam, menyinggung bahwasannya puasa justru memperkuat kehendak dalam melakukan sesuatu, serta mempertajam intuisi dalam mengambil suatu tindakan yang bisa menunjang produktivitas pada saat berpuasa di bulan Ramadan.

“Berpuasa dapat memperkuat kemauan, mempertajam tekad, mengajarkan kesabaran, berperan terhadap kejernihan nalar, merangsang pikiran, mengasah argumentasi cemerlang di saat seseorang yang berpuasa telah melewati fase pelepasan.” (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, [Beirut, Darul Fikr: 1985], juz III, halaman 1618).

Fakta bahwa puasa tidak memiliki pengaruh negatif pada fertilitas harus disadari banyak orang.

Beberapa faktor seperti lapar dan haus yang pasti berpengaruh pada stamina, namun bukan berarti mematikan daya produktivitas. Harusnya di saat perut dalam kondisi kosong, titik fokus seseorang meningkat.

Terlebih lagi, bulan Ramadan, yang diciptakan sebagai bulan yang begitu mulia, memiliki banyak peluang untuk diambil kebaikannya.