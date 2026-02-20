Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Yuk, Tetap Produktif Saat Bulan Ramadan, Jangan Bermalas-malasan!

Jumat, 20 Februari 2026 – 16:40 WIB
Yuk, Tetap Produktif Saat Bulan Ramadan, Jangan Bermalas-malasan! - JPNN.COM
Ilustrasi malas bergerak. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Lelah lantaran puasa, sering menjadi alasan umat Islam bermalas-malasan. Biasanya, kadar kesibukan yang sebelumnya cukup intens, hanya karena berpuasa kadarnya menurun sedikit demi sedikit.

Esensi puasa tidak didesain sebagai penghambat produktivitas. Justru puasa di saat bulan Ramadan, seyogyanya menjadi sebuah motivasi, pijakan, dan batu loncatan untuk meningkatkan daya juang.

Sangat berbanding terbalik dengan apa yang sedang terjadi.

Baca Juga:

Wahbah Zuhaili, dalam kitabnya Fiqhul Islam, menyinggung bahwasannya puasa justru memperkuat kehendak dalam melakukan sesuatu, serta mempertajam intuisi dalam mengambil suatu tindakan yang bisa menunjang produktivitas pada saat berpuasa di bulan Ramadan.

“Berpuasa dapat memperkuat kemauan, mempertajam tekad, mengajarkan kesabaran, berperan terhadap kejernihan nalar, merangsang pikiran, mengasah argumentasi cemerlang di saat seseorang yang berpuasa telah melewati fase pelepasan.” (Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, [Beirut, Darul Fikr: 1985], juz III, halaman 1618).

Fakta bahwa puasa tidak memiliki pengaruh negatif pada fertilitas harus disadari banyak orang.

Baca Juga:

Beberapa faktor seperti lapar dan haus yang pasti berpengaruh pada stamina, namun bukan berarti mematikan daya produktivitas. Harusnya di saat perut dalam kondisi kosong, titik fokus seseorang meningkat.

Terlebih lagi, bulan Ramadan, yang diciptakan sebagai bulan yang begitu mulia, memiliki banyak peluang untuk diambil kebaikannya.

Puasa justru memperkuat kehendak dalam melakukan sesuatu serta mempertajam intuisi dalam mengambil suatu tindakan yang dapat menunjang produktivitas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  Bulan Ramadan  ibadah  Ibadah Puasa  Puasa 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp