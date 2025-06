Yuk Tukar Tambah Sepatu di Blibli Sambil Berdonasi, Pilihannya Makin Banyak

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menghadirkan kembali Program Tukar Tambah sepatu bertajuk One Step Further dengan menggandeng lebih dari 30 jenama dan Jejakin sebagai impact partner.

Lewat cara ini Blibli mengajak masyarakat untuk menjadikan gaya hidup aktif sebagai bagian dari identitas, tanpa harus meninggalkan kepedulian terhadap keberlanjutan.

Inisiatif di bawah payung ESG Blibli Tiket Actionini ini melibatkan pelanggan, brand partners dan impact partner dalam mendorong terwujudnya gaya hidup yang lebih berdampak dan berkelanjutan.

Pada periode kali ini, 16 Juni hingga 16 Juli 2025 memungkinkan pelanggan menikmati ekstra diskon hingga 20% dengan menukar sepatu lama dengan koleksi terbaru dari jenama sepatu ternama melalui fitur Tukar Tambah di Blibli.

“Kami melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga terus meningkat, termasuk dalam hal personal style. Karena itu, kami menghadirkan One Step Further dengan menambah jumlah jenama sepatu yang bisa ditukarkan, agar semakin relevan dengan kebutuhan pelanggan yang ingin tampil aktif dan stylish, sekaligus melibatkan mereka untuk berkontribusi melalui Program Tukar Tambah untuk memperpanjang usia sepatu," ujar Fransisca Krisantia Nugraha, Group Head of Groceries and Lifestyle, Blibli.

Selain Adidas yang sebelumnya sudah bergabung dalam program ini, kini pelanggan punya lebih banyak pilihan jenama untuk Tukar Tambah.

Mulai dari Airwalk, Arkais, Brooks, Converse, Crocs, Dr. Martens, Football Dept Official Store, Hoops Dept Official Store, Keen, Mack and Phil, Mario Minardi, Melissa, New Balance, Nike, On, Puma, Reebok, Running Dept Official Store, Skechers, Sneakers Dept Official Store, Superga, Timberland, Vans, Voila.id Official Store, Zaxy dan masih banyak lagi.

Semua produk pasti ori, dan bisa dibeli dengan praktis di Blibli. Tidak perlu khawatir kalau salah ukuran, Blibli juga menyediakan fitur retur gratis dengan alasan apapun untuk kenyamanan pelanggan.